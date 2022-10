Aviaria nel Trevigiano, da abbattere 49 mila galline ovaiole

Allerta aviaria: le autorità sanitarie hanno riscontrato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di circa 49mila galline ovaiole a Volpago del Montello (Treviso), circostanza che impone l'abbattimento di tutti i capi. Ne dà notizia l'azienda Ulss n.2 di Treviso alla luce degli esiti delle indagini eseguite dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Maxi focolaio di aviaria nel Trevigiano



Il focolaio si inserisce in un contesto ad alto rischio per la presenza del virus negli uccelli selvatici e negli allevamenti avicoli.



È in corso l'indagine epidemiologica allo scopo di chiarire come il virus sia entrato nell'allevamento, se dall'avifauna selvatica o per trasmissione diretta all'interno della filiera o tramite movimentazione di mezzi e di persone.

