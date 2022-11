A Collecchio la prima edizione dello “Science International Open Day - Bosco del Molino”

Il 17 novembre 2022 Il Bosco del Molino, l’ecosistema boschivo e culturale realizzato esattamente un anno fa a Collecchio (Parma) da Agugiaro & Figna Molini in collaborazione con il Cinsa (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali) ospiterà la prima edizione dello "Science International Open Day - Bosco del Molino”.

Tante le iniziative, dalla presentazione delle 10 tesi di laurea che sono state candidate per il Bando 2021/2022 “Agugiaro & Figna Molini”, 4 da Emilia-Romagna e Lombardia e 1 a testa da Veneto e Umbria, con una media riportata negli esami dai neolaureati ispirati dal Bosco del Molino che arriva fino a 30,5/30, a progetti di ricerca internazionali che studieranno la corrosione dei metalli per le grandi infrastrutture, terrestri e marine, del futuro.

Da Stoccolma, una équipe di ricercatori svedesi del più importante ente di ricerca nazionale, ha selezionato il sito di Collecchio, come quarto sito pilota insieme a Cechia, Qatar e Thailandia. I suoli del bosco piantumato su una superficie di 13 ettari adiacente alla sede della storica azienda molitoria a Collecchio (Parma), forniranno notizie utili e fondamentali per una ricerca dedicata alla corrosione sui metalli finalizzata alla messa in sicurezza delle grandi infrastrutture in metallo come edifici, ponti, gasdotti.

Il Bosco del Molino è stato scelto come Case History internazionale anche per le attività di Educazione Ambientale a favore delle Scuole locali che saranno sostenute economicamente dal RISE di Stoccolma.

Ecco il programma del Science International Open Day - Bosco del Molino che si

svolgerà il 17 novembre 2022 a Collecchio (PR):

- 9.00 arrivo dei ricercatori in campo, presentazioni e presa visione del sito e dello scavo

con loro misurazione ed approvazione od eventuali modifiche;

- 9.40 trasporto dei campioni di lastre metalliche nella tre trincee nella radura preposta;

- Dalle 10.00 fino alle 14.00 circa collocazione delle 393 lastre dei differenti metalli con

posizionamento in Gps, foto e prelievo campioni di terreno;

- 14.00 - 15.00 copertura delle tre trincee;

- 16.00 considerazioni dei ricercatori e fine lavori.

A circa un anno dall’inaugurazione, celebrata in occasione della Festa Nazionale degli Alberi (21 novembre 2021), il polmone verde che sorge accanto alla sede di Agugiaro & Figna a Collecchio (Parma), continua a essere il cuore pulsante per alimentare e far comprendere alle persone l’importanza del suolo come patrimonio fondamentale del nostro ambiente. Il progetto rappresenta, infatti, soltanto una tappa del percorso etico di Agugiaro & Figna che ha posto alla base del suo “fare impresa”.

