Cena del Ringraziamento a rischio negli Usa per prezzi record e aviaria

Prezzi record e influenza aviaria metto a rischio negli Usa la tradizionale cena del Ringraziamento (festeggiata l’ultimo giovedì di novembre).

Il celebre tacchino del Ringraziamento



Secondo il sondaggio annuale dell'American Farm Bureau, il pasto classico del Thanksgiving costerà, infatti, alle famiglie americane il 20% in più rispetto all'anno scorso, e sarà il più costoso nei 37 anni di indagine da parte dell'organizzazione.



La media di un pasto base per dieci persone (che prevede tacchino, ripieno, patate dolci, panini con burro, piselli, mirtilli rossi, un vassoio di verdure e ingredienti per una torta di zucca con panna montata) è, infatti, di 64,05 dollari, contro i 53,31 del 2021.



Se poi si aggiungono altri contorni si arriva a 81,30 dollari, mentre l'anno scorso il prezzo per le stesse pietanze era di 68,72. In tutto questo non sono conteggiati eventuali antipasti e bevande.



«L'inflazione che riduce il potere d'acquisto dei consumatori è un fattore significativo che contribuisce all'aumento del costo medio della cena del Ringraziamento di quest'anno», ha spiegato Roger Cryan, capo economista di American Farm Bureau. E gli aumenti saranno diversi a seconda della zona degli Usa. Secondo il sito MoneyGeek, i prezzi sono più bassi nel sud e più alti nell'ovest e nell'est del paese: da un sondaggio su 122 aree metropolitane si è appreso che i pasti più costosi saranno a Boston, Honolulu, New York City, Seattle e Washington. Inoltre, il governo ha avvertito anche di una possibile carenza di tacchini grandi: il ministro dell'Agricoltura Tom Vilsack ha spiegato che trovare esemplari da 10 kg in alcune regioni potrebbe essere difficile a causa dell'influenza aviaria.

© Riproduzione riservata