Carne artificiale: il no anche dal sindaco di Pisa

Prosegue la battaglia contro la carne sintetica. Questa volta a fare sentire la propria voce è il sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha firmato la petizione contro il cibo sintetico promossa dalla Coldiretti per chiedere una legge che ne vieti la produzione e commercializzazione.

Carne sintetica

«Condivido l'appello di Coldiretti - ha dichiarato all'Ansa Conti - per contrastare il tentativo di grandi multinazionali di imporre sulle nostre tavole cibi sintetici, provenienti da processi di laboratorio che nulla hanno a che vedere con l'agricoltura che conosciamo. La lotta degli agricoltori e degli ambientalisti è una battaglia culturale per porre fine a questa pericolosa deriva che può distruggere una volta per tutte il sistema della filiera del cibo che, specie in Italia, seppure con molte difficoltà è capace di produrre lavoro, ricchezza e mantenimento dell'ambiente».

