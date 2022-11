Carne artificiale, Luca Zaia: “Non siamo smart se diciamo che è la cosa più fashion che ci sia”

Sul cibo sintetico interviene anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, dichiarando: «Io sono ricordato come ministro della sovranità alimentare. Non difendere a livello europeo le identità produttive, la storia che c'è dietro ogni prodotto tipico porta a queste aberrazioni. Non siamo fighi, non siamo smart se diciamo che la carne sintetica è la roba più fashion che ci sia».

Luca Zaia

E ha proseguito in un suo intervento a The Breakfast Club su Radio Capital, spiegando che: «La roba più fashion che ci sia è il prodotto tipico, è la cultura e l'identità di un territorio. Io mi sono inventato il famoso panino McItaly. Allora ci fu una grossa polemica: io chiamai l'allora amministratore delegato di McDonald's e dissi che si potevano inserire in un panino che non aveva identità i prodotti tipici italiani e che bisognava chiamarlo McItaly. Perché se i bimbi vanno a mangiare in questi fast food dobbiamo andare incontro alle loro richieste ma non con la carne sintetica, ma con i prodotti tipici italiani. E questo panino alla fine si è diffuso in tutto il mondo».

