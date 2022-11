Lievito Madre da Rinfresco, nasce il consorzio di tutela

Nasce il Consorzio di Tutela del Lievito Madre da Rinfresco. L'iniziativa, nata su volontà di alcuni operatori del settore, ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare la tutela della qualità delle produzioni alimentari con l'utilizzo esclusivo del lievito madre da rinfresco, siano essi grandi o piccoli lievitati, dolci o salati, attraverso il sostegno ai suoi produttori.

Il Consorzio sarà presentato ufficialmente il 15 novembre a Milano presso Altis Università Cattolica. Attraverso l'istituzione di un marchio di tutela la finalità del Consorzio è «quella - informa una nota - della selezione e del perfezionamento tecnico-qualitativo del Lievito Madre da Rinfresco, degli ingredienti, della tecnica e della tecnologia impiegata, tutto per salvaguardare l'originalità del metodo di produzione».



Nel corso della presentazione è prevista una tavola rotonda di confronto dal titolo 'Naturalità, benessere e sviluppo sostenibile nella filiera alimentare' e un intervento di Anna Sartori, presidente del Consorzio di Tutela del Lievito Madre da Rinfresco. Il Consorzio informa che per sviluppare la sua strategia, il suo know-how e il suo piano d'azione è impegnato in un progetto di ricerca in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che sarà presentato in occasione della presentazione.

