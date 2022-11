Sperlari, il nuovo amministratore delegato è Bernadette Bevacqua

Bernadette Bevacqua, già presidente di Henkel Italia, è il nuovo ceo di Sperlari. Facendo leva sulla sua forte esperienza manageriale internazionale, Bevacqua avrà il compito di continuare a guidare l'azienda lungo il percorso di crescita di successo del Gruppo Sperlari, simbolo della tradizione dolciaria italiana.

Bernadette Bevacqua

«Sono entusiasta di questa nuova sfida professionale e orgogliosa di lavorare in un'azienda che fa dell'attenzione al territorio, alla comunità e allo sviluppo sostenibile, i suoi principi guida – ha commentato il ceo di Sperlari Bernadette Bevacqua. L'opportunità di coniugare esperienza internazionale, approccio imprenditoriale e forte motivazione di tutte le persone Sperlari, guideranno la nuova fase di crescita dell'azienda».Bernadette porta con sé una visione e una competenza che derivano dalla lunga carriera trascorsa nel Gruppo Henkel, una delle maggiori aziende globali presenti sul mercato, in cui è entrata nel 1999 all'interno della divisione Retail Cosmetic.In Henkel ha ricoperto negli anni ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale, fino a essere nominata nel 2013 direttore generale di Henkel Beauty Care Retail Italia e nel 2016 presidente e amministratore delegato di Henkel Italia.Bernadette Bevacqua è laureata con lode in Economia aziendale e Management all'Università Bocconi. È sposata, ha due figlie e vive a Milano.

