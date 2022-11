Pesca, approvato dall’Ue il programma per l’Italia

La Commissione ha adottato il programma 2021-27 del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Emffa) per l'Italia, per un importo complessivo di 987,2 milioni di euro per i prossimi sei anni, di cui 518,2 milioni di euro dal bilancio Ue.

Metà dei fondi saranno dedicati alla pesca sostenibile



Circa la metà dei fondi andrà alla pesca sostenibile, per porre fine al rigetto delle catture indesiderate, ridurre la sovraccapacità in alcune flotte e migliorare il monitoraggio e la raccolta di dati sulle attività di pesca. Più di un terzo dei fondi è dedicato all'acquacoltura sostenibile e alla trasformazione e commercializzazione.



I fondi rimanenti saranno dedicati all'economia blu sostenibile e al rafforzamento della governance internazionale degli oceani.



«Il programma sosterrà la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici in Italia - ha detto il commissario Ue competente, Virginijus Sinkevicius - e promuoverà inoltre l'acquacoltura sostenibile e le attività di trasformazione, nonché il rafforzamento dell'acquacoltura e del settore della pesca, compresa la lavorazione dei prodotti ittici».

