Agricoltura, tornano le agevolazioni per donne e giovani

Buone notizie per donne e giovani agricoltori. Riapre il 10 novembre il portale per la presentazione delle domande di accesso alla misura dedicata all'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura. Un intervento molto atteso dopo la sospensione disposta nel 2021 per esaurimento delle risorse finanziarie.

Ismea, riapre la misura per donne e giovani



Sono le agevolazioni previste da “Più Impresa” per progetti fino a 1,5 milione di euro finalizzati a favorire la competitività, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione tecnologica delle Pmi agricole condotte da giovani e donne; misure comprendono contributi a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e mutui a tasso zero.



Un intervento molto atteso dall'imprenditoria giovanile e femminile, dopo la sospensione della misura disposta nel 2021 per esaurimento delle risorse finanziarie. Il portale sarà attivo dalle ore 10 di giovedì 10 novembre 2022.

