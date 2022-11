I broccoli per la ricerca, torna nei supermercati il progetto che fa bene

Torna nei supermercati italiani, dal 13 al 30 novembre, il progetto "I broccoli per la ricerca". L'iniziativa è della Fondazione Umberto Veronesi Ets ed è realizzata a novembre, mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili a livello mondiale. Il progetto è realizzato in esclusiva con Citrus l'Orto Italiano (società benefit) e ha l'obiettivo di finanziare la ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili.

Parte dei proventi della vendita del broccolo saranno destinati a sostenere Sam - Salute al Maschile, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi Ets rivolto ad educare alla prevenzione e finanziare la ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili, ossia prostata, testicolo e vescica. Per tutto il mese di novembre- informa inoltre una nota - sarà attiva anche una campagna per ricordare agli uomini quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute, anche attraverso una sana e corretta alimentazione.



Il broccolo - fanno sapere i responsabili dell'iniziativa- è un ortaggio dalle tante potenzialità benefiche grazie al suo contenuto di minerali (selenio, potassio e manganese) e vitamine (A, C, K, B6 e folati), "micronutrienti fondamentali- sottolineano- per il benessere del nostro organismo e di polifenoli e glucosinolati, molecole di cui vengono studiate le attività antiossidanti, anticancerogene, antimicrobiche, antinfiammatorie e antidiabetiche". "Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso- commenta Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi Ets- di continuare con questo progetto importante non solo perché finanzia la ricerca scientifica d'eccellenza sui tumori maschili, ma perché promuove la prevenzione attraverso la conoscenza delle malattie che colpiscono gli uomini, dall'adolescenza all'età adulta".

