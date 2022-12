Deliveroo, sul podio dei piatti più popolari 2022 la Schiacciata Favolosa

Quali sono 100 piatti più popolari su Deliveroo nel 2022 a livello globale? Sul podio anche la Schiacciata Favolosa di All'Antico Vinaio di Firenze. La piattaforma leader nell’online food delivery torna, infatti, con il suo "Deliveroo 100 Report", il tradizionale appuntamento di fine anno con il quale ripercorre i 12 mesi appena trascorsi raccontando i cento piatti più popolari e di tendenza sulla sua piattaforma a livello globale.

La classifica di Deliveroo



Tante gustose novità nella classifica di quest’anno, che rendono il mix dei piatti preferiti a domicilio una lettura mai così interessante, vista anche la presenza sul podio di una specialità italiana particolarmente amata, la Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio di Firenze, in terza posizione a livello globale e tra le new entry più rilevanti.



Ecco un assaggio dei dieci piatti più popolari del 2022 su Deliveroo in tutto il mondo:

1. Pita Chawarma di Poulet Mezzencore, Parigi, Francia

2. Burrito di Chipotle, Londra, Regno Unito

3. Schiacciata Favolosa di All'Antico Vinaio, Firenze, Italia

4. Chicken Sando di PICKL, Dubai, Emirati Arabi Uniti

5. Make Your Own Poke Bowl di Surfside Poké, Liegi, Belgio

6. Pad Thai di Ting Thai Caravan, Edimburgo, Regno Unito

7. Mixian with 1 Topping di Tamjai Yunnan Mixian, Hong Kong

8. Fish Burger di MOS Burger, Singapore

9. Iced Café Americano di Starbucks, Kuwait

10. Burrito Bowl di Boojum, Cork, Irlanda



Lo scorso anno, le poke bowl hawaiane avevano dominato la classifica, raggiungendo il primo posto in sei Paesi diversi. Nel 2022, i clienti hanno invece ampliato e differenziato maggiormente le abitudini in fatto di cibo, definendo così una classifica più variegata.

Dalla Pita a Poke, non ci sono due piatti uguali nella top ten globale e, anche per questo, la Deliveroo 100 di quest’anno può essere considerata a tutti gli effetti la più eclettica degli ultimi anni.

A livello di trend, i burritos, che siano preparati in un wrap o in una scodella poco importa, hanno raggiunto il primo posto in tre mercati e costituiscono il 5% dei 100 piatti globali.

Non sorprende poi che la pizza rappresenti il 4% del totale delle specialità in classifica e che le persone in tutto il mondo la preferiscano in versione tradizionale, optando per la classica Margherita. L’hamburger invece, una delle specialità preferite nella Deliveroo 100 nel corso degli anni, si conferma anche nel 2022 la prima scelta a domicilio in tutto il mondo, rappresentando quasi un quarto delle posizioni (24%) della lista globale.

Uno sguardo più da vicino alla Top 100 di Deliveroo, rivela alcune divertenti tendenze negli ordini a domicilio nel corso degli ultimi 12 mesi. Ecco le principali.



Pazzi per il pollo



Che sia fritto, grigliato, avvolto in un wrap o tra due panini, gli utenti di Deliveroo amano il pollo: quasi un quarto (23%) delle posizioni della Deliveroo 100 di quest'anno sono occupati da piatti a base di pollo. Tra questi, il piatto che guida la classifica globale, il Pita Chawarma poulet (Shawarma kebab) di Mezzencore a Parigi, lo Spicy Chicken Sandwich di Popeyes a Londra e il Pollo allo Spiedo di Giannasi dal 1967 a Milano.



Gustose Tradizioni



Alcuni Paesi prediligono i sapori tradizionali, con alcune specialità nazionali tra i preferiti della lista,come il Pain Au Chocolat di Chez Meunier a Parigi, la Spice Bag di Xian Street Food a Galway, la Pizza Margherita di Assaje a Milano o il Men Wah BBQ Pork with Egg and Rice da Men Wah Bing Teng a Hong Kong.



Classici “confortanti”



I classici comfort food - pizza, hamburger, burrito e kebab - occupano 34 delle posizioni in classifica della Deliveroo 100 di quest'anno. Tra i preferiti, il Chicken Sando di PICKL a Dubai, lo ShackBurger di Shake Shack a Kuwait, il Burrito di Chipotle a Londra e il Double Mushroom Swiss Meal di Burger King a Singapore.



Fro-yo per sempre



La moda del froyo, lo yogurt gelato, sembra essere ancora molto attuale: cinque specialità sono entrate nel Deliveroo 100 di quest'anno, due dei quali sono il Frozen Yogurt con topping di PICK a Kuwait e l'originale Frozen Yogurt con topping di Snog a Londra.



Su le mani



I clienti di tutto il mondo stanno abbandonando coltello, forchetta e cucchiaio per un'esperienza più pratica: il 60,6% dei 94 piatti nell'elenco globale Deliveroo 100 (escluse bevande e generi alimentari) sono cibi che le persone tendono a mangiare con le mani, come la Schiacciata Favolosa di All'Antico Vinaio a Firenze, le Chicken Wings di PizzaExpress a Hong Kong o il Baked BBQ Pork Buns di Tim Ho Wan a Singapore. Gli utenti Deliveroo scelgono sempre più di vivere un'esperienza senza posate quando ordinano sulla App.

La Deliveroo TOP 30 Italia: grandi classici della tradizione a fianco dei best sellers di tendenza del delivery.



Nella TOP 30 italiana di Deliveroo, oltre alla Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio a Firenze - in prima posizione a livello nazionale e sul terzo gradino del podio a livello globale - si trovano alcuni classici della nostra tradizione come la piadina, la pizza e il pollo allo spiedo. Ad esempio La Piadina “La Leggenda” di La Piadineria (Milano), la Pizza Margherita di Berberè e Assaje (Milano), il Pollo Allo Spiedo di Giannasi dal 1967 (Milano).



A questi si aggiungono alcuni best-seller del food delivery come poke e hamburger, sempre molto apprezzati da chi ordina a domicilio. Come il Sunny Salmon Poke di Poke House (Milano), il Poke Love di I Love Poke (Torino), il Salmon Poke di Pokeria by Nima (Milano), parlando di burger, il Dakota di Old Wild West (Roma), il Bacon Burger di Five Guys (Milano) o il Colonel’s Burger di KFC (Milano).



DELIVEROO TOP 30 ITALIA

1. Schiacciata Favolosa (Sandwich) - All'Antico Vinaio - Firenze

2. Sunny Salmon Poke - Poke House - Milano

3. Piadina "La Leggenda" (Italian flatbread) - La Piadineria - Milano

4. Pizza Margherita - Berberè Pizzeria - Milano

5. Pollo allo Spiedo (Roast chicken) - Giannasi dal 1967 - Milano

6. Poke Love - I Love Poke - Turin

7. Rainbow Bowl - Makito - Cagliari

8. Margherita (Pizze tradizionali) - Assaje - Milano

9. Dakota (Hamburgers) - Old Wild West - Roma

10. BaconBurger - Five Guys - Milano

11. Salmon Poke - Pokèria by NIMA - Milano

12. Colonel's Burger - KFC - Milano

13. Poke Wave - Poké Sunrice - Vicenza

14. Menu Smoke Burgez (Menu combo) - Burgez - Milano

15. Lava Bowl - Pokescuse - Busto Arsizio

16. Menu Crispy Smoke burger - Bun Burgers - Milano

17. Chucky Normal (poke) - Cody Sushi - Roma

18. Kos - pita gyros - Ristorante Greco Ilios - Roma

19. Cheesy quesadillas (Appetizers) - Roadhouse - Milano

20. MENU KEBBY SPECIAL - Kebhouze - Milano

21. Best of pokè - MachaPokè - Milano

22. Philadelphia Sushi - Zushi - Milano

23. Pistache Pokè - Mya pokè - Pistoia

24. Salmon superbowl - Pokewaii - Modena

25. Pizza Margherita - Lievità - Milano

26. Crispy Roll Sushi - Daruma - Roma

27. Miah - Nima Sushi - Firenze

28. Pizza Margherita - Fra Diavolo - Milano

29. Mango Poke - Pokeriño - Terni

30. Pokè it's a tunny day - Pokè factory - Modena



DELIVEROO TOP 100 - La classifica completa

1. Pita Chawarma Poulet - Mezzencore - Parigi - Francia

2. Burrito . Chipotle - Londra - Regno Unito

3. Schiacciata Favolosa (Sandwich) - All'Antico Vinaio - Firenze - Italia

4. CHICKEN SANDO - PICKL - Dubai - Emirati Arabi Uniti

5. Make Your Own Poke Bowl - Surfside Poké - Liegi - Belgio

6. Pad Thai - Ting Thai Caravan - Edimburgo - Regno Unito

7. Mixian with 1 Topping - Tamjai Yunnan Mixian - Hong Kong - Hong Kong

8. Fish Burger - MOS Burger - Singapore - Singapore

9. Iced Café Americano - Starbucks - Surra - Kuwait - Kuwait

10. Burrito Bowl - Boojum - Cork - Irlanda

11. Cheeseburger - Five Guys - Londra - Regno Unito

12. Build Your Own Salad Bowl - Atis - Londra - Regno Unito

13. The Beast - Kokomo - Bordeaux - Francia

14. Regular Fried Chicken Strips - Clucking Oinks - York - Regno Unito

15. Pain Au Chocolat - Chez Meunier - Parigi - Francia

16. Chicken Gyros - Yeeros - Dublino - Irlanda

17. Empire Cheeseburger - Manhattn's Burgers Boondael - Bruxelles - Belgio

18. House Bao Buns - Bao Bun - Belfast - Irlanda

19. Burrito Bowl - Guzman Y Gomez - Singapore - Singapore

20. Sunny Salmon Poke - Poke House - Milano - Italia

21. Piadina "La Leggenda" (Italian flatbread) - La Piadineria - Milano - Italia

22. Les œufs Mayonnaise "Champions du monde" - Bouillon Service - Paris - Francia

23. Big Mac McMenu . McDonald's - Liegi - Belgio

24. The Spicy Chicken Sandwich - Popeyes - Londra - Regno Unito

25. Chicken Wings- PizzaExpress - Hong Kong - Hong Kong

26. McChicken Meal - McDonald's - Dubai - Emirati Arabi Uniti

27. Burrito - Tolteca - Dublino - Irlanda

28. Noodle Soup - Yugu Noodle - Hong Kong - Hong Kong

29. Pizza Margherita - Berberè Pizzeria - Milano - Italia

30. The Original Burger - Thinnies Burger - Kuwait - Kuwait

31. Spice Bag - Xian Street Food - Galway - Irlanda

32. Medium Spaghetti Kastart - De Kastart - Gand - Belgio

33. Chicken Ala Carte Bowl - Stuff'd - Singapore - Singapore

34. Poké Création - Pokawa - Parigi - Francia

35. Kerala Coconut - Kerala Kitchen - Dublino - Irlanda

36. Pollo allo Spiedo - Giannasi dal 1967 - Milano - Italia

37. Black Milk Tea with Pearls - Tenren's Tea - Hong Kong - Hong Kong

38. Vios BYO Bowl - VIOS - Singapore - Singapore

39. #1 Sweet Chuck - Chuck's - Kuwait - Kuwait

40. Perfectly Ripe Avocados - Waitrose - Regno Unito

41. Margherita - ZAPPO - Lione - Francia

42. Famous Chicken - Zaatar w Zeit - Dubai - Emirati Arabi Uniti

43. Build Your Own Bowl - The Daily Cut - Singapore - Singapore

44. Wow Cheeseburger - Wowburger - Limerick - Irlanda

45. Poke Love - I Love Poke - Torino - Italia

46. Rainbow Bowl - Makito - Cagliari - Italia

47. Cheeseburger - Five Guys - Kuwait - Kuwait

48. Classic Falafel - Operation Falafel - Dubai - Emirati Arabi Uniti

49. Pizza Margherita - Assaje - Milano - Italia

50. 2 Pcs Chicken Meal - KFC - Singapore - Singapore

51. House Black Daal (V) - Dishoom - Londra - Regno Unito

52. CHEESUS CHRIST - Tripletta - Parigi - Francia

53. Kleine Puntzak (Small cone of fries) - Frituur Frans Hooiaard - Gand - Belgio

54. Shrimp Burger Set + Drink - MOS Burger - Hong Kong - Hong Kong

55. Men Wah BBQ Pork with Egg and Rice - Men Wah Bing Teng - Hong Kong - Hong Kong

56. Caffè Latte - Starbucks Coffee - Singapore - Singapore

57. Cheeseburger - Bunsen - Dublino - Irlanda

58. Cheddar burger Le Ruisseau - Parigi - Francia

59. Giant Burger - Quick Liège - Liegi - Belgio

60. KFC Privilege Individual Meal for 1 - KFC - Hong Kong - Hong Kong

61. Small Cup (With Topping) - PICK - Dirwaza - Kuwait - Kuwait

62. Double Mushroom Swiss Meal - Burger King - Singapore - Singapore

63. ShackBurger - Shake Shack - Dubai - Emirati Arabi Uniti

64. High Jamz Burger - High Joint - Dubai - Emirati Arabi Uniti

65. Bocca - Light spicy tomato creamsauce with or without bacon pasta - Bocca Recollettenlei - Gand - Belgio

66. Majbous Chicken - Freej Suwaileh - Kuwait - Kuwait

67. Dakota (Hamburgers) - Old Wild West - Roma - Italia

68. Original Frozen Yogurt - Snog - Londra - Regno Unito

69. Make your own Taco (Large) -French tacos - Kortrijk - Belgio

70. Noodles with 2 Toppings - Nam Kee Spring Roll Noodle - Hong Kong - Hong Kong

71. Seed Caesar - Seed - Belfast - Irlanda

72. Croissant - Tiong Bahru Bakery - Singapore - Singapore

73. Medium Poke Bowl Aloha Salmon - Aloha Antwerp - Antwerp - Belgio

74. Jerk Chicken and Chips - White Men Can't Jerk - Londra - Regno Unito

75. Asam Boneless Hainanese Chicken Rice (Served with Chicken-Flavor Rice & Chicken Soup) - Asam - Hong Kong - Hong Kong

76. Döner Kebab - Sürpriz - Parigi - Francia

77. Otacos Taille L - O'Tacos - Parigi - Francia

78. Mega San - Sushi Maki - San - Singapore - Singapore

79. Akkawi Cheese - Manoushe Street - Dubai - Emirati Arabi Uniti

80. Box Combo - Raising Canes - Kuwait - Kuwait

81. Chicken Shawarma Sandwich - Ebn Amy - Kuwait - Kuwait

82. Tenders With 2 Dips - Mad Egg - Dublin - Ireland

83. Croissant - Renard Bakery - Bruxelles - Belgio

84. BaconBurger - Five Guys - Milano - Italia

85. 2-pc Chickenjoy with side - Jollibee - Dubai - Emirati Arabi Uniti

86. Margherita - VIP Very Italian Pizza - Brighton - Regno Unito

87. Crispy Quinoa - DS Café - Parigi - Francia

88. Baked BBQ Pork Buns (3pcs) - Tim Ho Wan - Singapore - Singapore

89. Soup, 2 dishes and 1 vegetable combo - Congee House - Hong Kong - Hong Kong

90. Katsu curry (chicken) - Wagamama - Londra - Regno Unito

91. FRESH Chicken Breast Sandwich - Supermac's - Dublino - Irlanda

92. Crispy Quinoa - DS Café - Parigi - Francia

93. Salmon Poke - Pokèria by NIMA - Milano - Italia

94. Beastie Burger - Beastie Burgers - Anversa - Belgio

95. Baked BBQ Pork Buns (3pcs) - Tim Ho Wan - Singapore - Singapore

96. Choose Any 2 Meats with Rice - Three Uncles - Londra - Regno Unito

97. Twister Sandwich - KFC - Dubai - Emirati Arabi Uniti

98. ShackBurger - Shake Shack - Kuwait - Kuwait

99. Burrito - FreshMex - Aberdeen - Regno Unito

100. Classic Tonkotsu Ramen - Ichiran Hong Kong - Hong

