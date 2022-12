Meloni: “Non consentiamo che Putin utilizzi il cibo come arma”

«Non dobbiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l'Europa, come già sta facendo con il gas e il petrolio». A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

Giorgia Meloni

«Giustamente il prossimo Consiglio europeo riaffermerà l'importanza del tema della sicurezza alimentare globale così come dei corridoi di solidarietà europei - ha sottolineato Meloni - La solidarietà riguarda in questo caso sia l'Ucraina, sia Stati e regioni del mondo colpiti duramente dall'aumento dei prezzi di prodotti alimentari di prima necessità. Contrastare la carenza di cibo è sicuramente un dovere morale dell'Unione, ma riguarda strettamente anche la sicurezza europea, perché saremmo direttamente investiti dalle conseguenze dell'instabilità dei Paesi africani in difficoltà alimentare».

