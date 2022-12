Legambiente, nel 2021 meno reati contro l'ambiente

Sono diminuiti nel 2021 i reati contro l'ambiente (-12,3% sul 2020) ma non sono andati sotto i 30mila illeciti (accertati 30.590), registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora.

Lo denuncia Legambiente nel rapporto Ecomafia 2022 da cui emerge che crescono invece gli arresti a 368 (+11,9% sul 2020).



Quasi il 44% dei reati si concentra in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e a livello provinciale Roma è prima per ecoreati. Bottino d'oro per gli ecomafiosi che nel 2021 hanno fatturato 8,8 miliardi di euro.

