Barilla acquisisce il brand Usa Back to Nature

Il Gruppo Barilla annuncia di aver finalizzato un accordo con B&G Foods, holding americana di prodotti alimentari, per l’acquisizione del brand statunitense Back to Nature, specializzato nella produzione di snack salutari.

Nata nel 1960, Back to Nature offre un’ampia gamma di prodotti a base vegetale non Ogm, come biscotti, cracker, frutta secca e granola.

Barilla

Con questo accordo – si legge in una nota – Barilla accelera il proprio percorso di crescita internazionale rafforzandosi anche nel mercato bakery degli Stati Uniti, dove il Gruppo è già leader di mercato nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa. L’acquisizione di Back to Nature fornisce a Barilla un solido punto di partenza per costruire e crescere nel dinamico mercato nordamericano dei prodotti da forno.

«In Barilla abbiamo l’obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza significativa nel settore bakery statunitense e questa operazione mi ricorda quando, oltre 25 anni fa, abbiamo iniziato lo stesso percorso con la pasta e oggi siamo leader di mercato. L’acquisizione di Back to Nature rappresenta un passo fondamentale per la nostra strategia di crescita e ci auguriamo che possa portarci gli stessi risultati ottenuti con la pasta» - ha dichiarato Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla.



«Da sempre ci impegniamo ad offrire alle persone prodotti che rispondano al binomio ‘gusto e benesserè, abbiamo scelto di puntare su questo anche per espandere la nostra attività negli Stati Uniti e Back to Nature è stata una scelta naturale in questo senso» - ha aggiunto. (Italpress)

© Riproduzione riservata