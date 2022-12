Ok dall'Unione Europea: dall'Italia altri 800 milioni per gli agricoltori

È arrivato il via libera della Commissione Europea alle modifiche a un regime italiano esistente a sostegno dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.

800 milioni per l'agricoltura italiana

Le modifiche del regime originario approvato a maggio riguardano un aumento della dotazione di 800 milioni di euro, la proroga del periodo di concessione a fine 2023 e un aumento dei massimali di aiuto.Gli interventi non supereranno i 250 mila euro per chi è attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300mila euro per chi è attivo nella pesca e dell'acquacoltura e i 2 milioni di euro per gli altri settori.

