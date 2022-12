Prezzi agricoli alle stelle in tutta Europa: +52% i cereali, +101% i fertilizzanti

I prezzi agricoli in tutta Europa sono alle stelle. Eurostat indica che tra il terzo trimestre del 2021 e lo stesso periodo di quest'anno il prezzo medio dell'Ue dei prodotti agricoli nel suo complesso è aumentato del 30%. Si tratta di una ulteriore accelerazione dopo il +25% del secondo trimestre. Cereali (+52%), uova (+49%) e latte (+42%) fanno registrare gli incrementi più significativi.

Prezzi agricoli alle stelle nel terzo trimestre 2021

Nello stesso periodo, il prezzo medio di fattori di produzione come energia e fertilizzanti è aumentato del 35%, quasi agli stessi livelli della crescita registrata nel secondo trimestre (+36%). Il prezzo di fertilizzanti e ammendanti è raddoppiato (+101%), con forti rialzi anche per energetici e lubrificanti (+60%) e per mangimi (+35%).

