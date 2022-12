Nutriscore, a Bruxelles decisione rinviata di sei mesi

Rimane aperto il dibattito sul Nutriscore, il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia, pensato per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l'utilizzo di due scale correlate: una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso, ed una alfabetica comprendente le cinque lettere dalla A alla E.

Il sistema, a cui recentemente si erano opposti 23 eurodeputati, tra cui 9 italiani, è ora sotto osservazione a Bruxelles, che condurrà un’analisi su diversi sistemi di etichettatura, ne presenterà le conclusioni entro metà 2023 e l’esito probabilmente sarà adottato dal 2024.

Sistema etichettatura Nutriscore

