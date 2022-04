Agnello di Sardegna Igp e Ragusano Dop entrano in oriGIn Italia

I Consorzi per la Tutela dell’Agnello di Sardegna Igp e del Ragusano Dop entrano in oriGIn Italia, l’Associazione italiana dei Consorzi di Tutela, che con i due nuovi ingressi arriva a rappresentare 65 Consorzi Dop Igp nazionali e 2 Associazioni di settore, ovvero il 90% delle produzioni made in Italy certificate.

«In un momento di grandi riforme europee che coinvolgono il settore agroalimentare, e in particolare il comparto delle Indicazioni Geografiche –, commenta Cesare Baldrighi, Presidente di oriGIn Italia – accogliamo nella nostra associazione, con vero piacere, due nuovi soci, i Consorzi di Tutela dell’Agnello di Sardegna Igp e del Ragusano Dop. L’ingresso di questi due prodotti, simbolo di due regioni importanti come la Sardegna e la Sicilia, rafforza la nostra rappresentanza e allarga l’azione di tutela e valorizzazione del made in Italy che oggi è senza dubbio la più grande forza europea di rappresentanza in Europa».



«Entrare in una realtà associativa come oriGIn Italia – sottolinea Battista Cualbu, Presidente del Consorzio della IGP Agnello di Sardegna (CONTAS) – rappresenta un passaggio fondamentale perché solo facendo squadra fra Consorzi si potrà raggiungere la giusta considerazione del nostro lavoro da parte delle Istituzioni. Abbiamo deciso di associarsi per dare il nostro contributo attivo a tutte le iniziative con lo spirito costruttivo che da sempre ha caratterizzato il nostro cammino».

© Riproduzione riservata