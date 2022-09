Tragedia a Bari: donna muore dopo aver mangiato funghi

Tragedia a Bari: una donna di 53 anni è morta a causa della grave insufficienza epatica causatagli da funghi che un parente aveva raccolto sul Pollino. Ricoverato anche il padre di 73 anni.



L'uomo si trova nel reparto di Gastroenterologia sempre del Policlinico di Bari, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. E oltre a padre e figlia anche altre tre persone che avevano mangiato i funghi sono state ricoverate per qualche ora ma solo per precauzione.



Secondo quanto ricostruito finora, i cinque avevano appena finito di consumare la cena a base di funghi quando la donna ha subito avvertito dolori addominali associati a diarrea e vomito. Trasportata inizialmente all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli, i sanitari si sono accorti subito della gravità della situazione e su consiglio dei medici del centro antiveleni di Foggia ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico barese per cure più appropriate. Purtroppo a Bari la signora è arrivata con il fegato ormai compromesso e i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Indagini sono in corso su quanto accaduto.

