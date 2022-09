Riso, scatta la raccolta in Lombardia, ma crolla la produzione

Scatta la raccolta del riso in Lombardia ma l’impatto dei cambiamenti climatici in una estate devastata da siccità e nubifragi ha tagliato di oltre 200 milioni di chili le produzioni rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti regionale sulla base del primo monitoraggio fra le aziende, mentre le operazioni di trebbiatura entrano nel vivo.



La prolungata assenza di piogge e l’impossibilità di garantire una corretta irrigazione hanno compromesso lo sviluppo delle piantine, con una situazione che si è via via aggravata anche a causa del vento caldo che ha contribuito a seccare le spighe. Una situazione climatica intervallata poi da nubifragi e grandinate che hanno ulteriormente danneggiato i raccolti. Il risultato è che in Lombardia sono stati cancellati 23mila ettari di riso. A questi si devono aggiungere tutti quei terreni parzialmente colpiti che faranno inevitabilmente registrare cali produttivi, secondo dati Ente Risi



Oltre agli effetti della siccità i risicoltori devono fare i conti con il boom dei costi di produzione che vanno dal gasolio alle bollette fino alle sementi e ai concimi. «Contro l’aumento dei costi di produzione bisogna lavorare fin da subito sugli accordi di filiera che sono uno strumento indispensabile per la valorizzazione delle produzioni nazionali e per un’equa distribuzione del valore lungo la catena di produzione» afferma il vice presidente della Coldiretti Lombardia, Paolo Carra.

