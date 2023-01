Nei risultati della prima indagine su scala nazionale che Ispra ha esposto in un evento a Viterbo di Confagricoltura, si informa che i danni all'agricoltura provocati in Italia dai cinghali in sette anni (dal 2015 al 2021, ndr) si assestano intorno ai 120 milioni di euro. Gli importi annuali oscillano tra i 14,6 e i 18,7 milioni.

