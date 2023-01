Gorgonzola Dop, Latteria Soresina acquista le quote del caseificio Oioli

La principale cooperativa lattiero-casearia italiana di primo grado, Latteria Soresina, ha raggiunto in data odierna un accordo con i fratelli Oioli per l'acquisizione dell'omonimo caseificio specializzato nella produzione di Gorgonzola Dop. Come riferito da alcuni esponenti dell'azienda, la latteria avrà la totale proprietà dell'impresa, ma la responsabilità della guida del caseificio sarà lasciata ai fratelli Oioli. Latteria Soresina, nel 2022, ha chiuso con un fatturato di circa 494 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 19% rispetto all'anno precedente. Oioli, nata come piccola azienda familiare, si è sviluppata negli anni portando sul mercato nazionale ed estero una Dop Gorgonzola di qualità, arrivando ad un fatturato vicino ai 14 milioni di euro (nel bilancio dello scorso anno, ndr) con un più 32% rispetto al 2021.





Latteria Soresina acquista il caseificio Oioli, specializzato nella produzione di Gorgonzola Dop

© Riproduzione riservata