Le meduse che si illuminano di notte entrano nella lista nera dei pescatori

Dopo cormorani, granchi blu e delfini, le noci di mare, "le meduse che si illuminano di notte", Mmnemiopsis leidyi per gli scientifici, entrano a far parte della lunga lista nera dei pescatori. Infatti, questi animali non sono urticanti per l’uomo ma fanno man bassa di novellame, mettendo in pericolo le produzioni ittiche tutto l’anno - in particolare l'allevamento del pesce azzurro. Nelle ore più buie queste meduse si illuminano e quando si aggirano nei pressi degli attrezzi da pesca, come le nasse, in cerca di cibo, spaventano i pesci che così non vengono catturati. A darne l’allarme è la Fedagripesca-Confcooperative: il conto ai danni della pesca professionale nell'ultimo decennio supera i 5 milioni di euro.

