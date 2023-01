Pizza, Alghero è la città italiana con più consegne a domicilio

Come rilevato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna che ha rielaborato i dati di una nota piattaforma di consegna ordini a domicilio, Alghero è la città italiana dove sono state consegnate più pizze. Al secondo posto si trova Fossano (comune in provincia di Cuneo, ndr) e Città di Castello (a Perugia, ndr). Per la città sarda è una conferma, visto che nel 2021 si era posizionata ancora al primo posto.

Alghero comanda la classifica delle città italiane per la pizza a domicilio

Tra i gusti preferiti delle consegne a domicilio, al primo posto, troviamo la regina delle pizze: la classica margherita. Amata per l'essenzialità degli ingredienti, la tradizione e la semplicità nel gustarla. Seguono nella Top 5 la diavola e la capricciosa, rispettivamente al secondo e terzo posto. A ricoprire gli ultimi due posti della speciale graduatoria, in ordine discendente, ci sono la marinara e la margherita con mozzarella di bufala.

© Riproduzione riservata