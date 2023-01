Come riferito dall'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente), sono stati rilevati due casi di peste suina in Piemonte - precisamente nel comune di Francavilla Bisio in provincia di Alessandria - ed in Liguria - a Vobbia, nel genovese. I positivi, dunque, ora sono 236 in totale. Salgono così a 47 i comuni in cui è stato verificato almeno un caso.

Sono 236 gli italiani colpiti dalla peste suina

© Riproduzione riservata