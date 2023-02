Siccità, Lollobrigida: «Proposta una cabina di regia con Salvini-Pichetto»

In Italia sussiste il problema della siccità. Ed il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento organizzato a Milano da Coldiretti ha parlato così della questione: «Ho proposto al ministro Salvini e al ministro Pichetto Fratin di realizzare una cabina di regia, coinvolgendo ovviamente Palazzo Chigi, per riuscire a pianificare e poi realizzare interventi di breve termine per affrontare l'urgenza di medio e lungo termine. Dando l'idea di una nazione che sa anche prevenire oltre che curare».

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida

«Questo fenomeno deve essere contrastato con una strategia di previsione degli invasi e di contenimento della dispersione idrica - aggiunge - e va fatto con un piano strategico e con un investimento di fondi: le due cose devono viaggiare parallelamente. Anche su questo - annuncia il Ministro - ci sono stati forti limiti nell'utilizzo delle risorse disponibili ed è certamente mancata la pianificazione».

