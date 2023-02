San Valentino quanto mi costi: schizza il prezzo dei cioccolatini

Conto alla rovescia per San Valentino e, per fare un gioco di parole…. il “conto” sarà salato! L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze per San Valentino 2023. L'aumento medio del costo dei regali ammonta al 13,7%, trainato dal rincaro dei cioccolatini.

Sale il prezzo dei cioccolatini a San Valentino



Il caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di molti prodotti. Dalle pasticcerie, alle serre, ai ristoranti: gli aumenti per le materie prime non risparmiano nessuno e incidono sui costi di produzione e su quelli al consumo. A causa di ciò il prezzo medio di una scatola di cioccolatini è aumentato del 45% rispetto allo scorso anno. Rincari più moderati riguardano anche gli altri prodotti che tradizionalmente vengono regalati in questa giornata: dai fiori (+6,4%) ai gioielli (+7,1%).



Una tendenza sempre più diffusa è il progressivo abbandono dei classici regali, per scegliere piuttosto delle attività da svolgere insieme, all'insegna del buon cibo o del relax, come il trattamento di coppia presso una spa, il corso di cucina o di degustazione, un breve weekend fuori casa.



In voga anche la ricerca di regali originali: tra i più gettonati una coppia di alberi da piantare, il quadro della mappa del luogo del primo incontro e targhe luminose con QR code della canzone di coppia. Meno popolare dello scorso anno regalare una stella con il nome della persona amata. Sempre più coppie, scelgono di dedicare questa giornata alla solidarietà, aiutando enti e associazioni a portare avanti i propri programmi educativi, sanitari, di ricerca, nonché sostenendo associazioni animaliste.



San Valentino è sinonimo anche di cena romantica: i prezzi variano da città a città, ma anche su questo fronte si registrano rincari dal +7% al +30% circa.

© Riproduzione riservata