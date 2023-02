Sanremo, calci ai fiori e “contadini falliti”: agricoltori in rivolta

La città dei fori con il suo palco simbolo, quello del Festival di Sanremo, dovrebbe portare in scena, oltre naturalmente alla musica anche l’elogio per chi quei fiori li ha coltivati. Per questo c’è chi critica aspramente, Cia-Agricoltori gli episodi “contro” il settore che si sono visti al festival: prima i fiori presi a calci da Blanco, proprio nel luogo simbolo del florovivaismo italiano, settore da 2,5 miliardi e 100mila addetti, poi la denigrazione nei confronti di chi lavora la terra. Dal palco dell'Ariston di Sanremo, tra un attacco politico e l'altro, se Blanco ha distrutto la composizione di fiori perché non riusciva a sentire la sua voce in cuffia, almeno così sembrava essere all'inizio, Angelo Duro definisce falliti i contadini.

Balanco che distrugge i fiori a Sanremo. Foto: Tgcom24



«Non possiamo considerare arte e spettacolo quanto avvenuto in queste serate a Sanremo con i fiori presi a calci sul palco e la comicità sgradevole fatta sulla pelle e il lavoro degli agricoltori, definiti “falliti” in quanto “contadini”», dicono secchi dalla Cia-Agricoltori con la piena condanna per le offese che sono state rivolte al settore primario e che l’Ariston, a quanto pare, non è riuscito a evitare.



Tutto questo proprio mentre Cia a Roma, in occasione della sua 9ª Conferenza Economica, metteva insieme istituzioni e organizzazioni produttive per lanciare il piano d’azione con le “Agricolture al Centro”, un progetto che parte dalla strategicità del settore dal punto di vista economico, ambientale, energetico e sociale per costruire misure concrete di sviluppo e ripresa per tutta l’Italia.

