Lollobrigida: «Certificare i prodotti italiani è interesse anche dei consumatori»

Francesco Lollobrigida, presente nel corso della cabina di regia per l'internazionalizzazione, ha parlato degli obiettivi del Governo per la tutela e la promozione del Made in Italy: «Un target è la difesa rispetto alla concorrenza sleale, il tema dell'Italian sounding, che va affrontato anche attraverso il piano diplomatico per sensibilizzare i governi degli altri Paesi a garantire i loro cittadini. Perché certificare i prodotti italiani non è solo interesse delle nostre imprese ma anche dei consumatori", che si aspettano di avere la qualità italiana».

Il ministro Francesco Lollobrigida

«In questa fase possiamo fare una salto di qualità, grazie ad un governo stabile che può ragionare su una strategia. La priorità è presentarci come sistema e non come monadi dei singoli comparti - ha spiegato Lollobrigida. Se ci presentiamo insieme non abbiamo rivali. E dobbiamo parlare meglio di quello che funziona in Italia, come fanno altri Paesi. Dobbiamo tornare a ambire ad essere una superpotenza della qualità, abbiamo le potenzialità per farlo».

