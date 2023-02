Ritirato dal mercato un lotto del formaggio "Tuma d'Fe": sospetta salmonella

Il Ministero della Salute, con una nota sul sito web ufficiale, ha disposto il ritiro, per possibile presenza di salmonella, di un lotto del formaggio "Tuma d'Fe" commercializzato da Eataly e prodotto dall'azienda agricola Christine Draps, con sede a Bossolasco (Cuneo). Il lotto in questione è lo 01122022 e riguarda le forme del peso variabile tra 190 e 210 grammi, con data di scadenza 1/3/2023. Il Ministero invita a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.

Il formaggio Tuma d'Fe

