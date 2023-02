Siccità, per marzo la Francia pensa a misure di restrizione di acqua

«La Francia potrebbe subire numerose restrizioni di acqua già dal prossimo mese di marzo, un fatto inedito in questo periodo dell'annno, dopo il nuovo record di 32 giorni senza pioggia e un inverno particolarmente secco. Siamo in stato d'allerta e abbiamo circa 3 mesi di ritardo sul riempimento delle falde acquifere». Ad annunciarlo è stato il ministro responsabile per la Transizione ecologica, Christophe Béchu, che lunedì riunirà i prefetti per prendere misure di restrizione soft - per marzo - per evitare di ritrovarsi in situazioni catastrofiche con l'avvicinarsi della stagione calda.

Il ministro responsabile per la Transizione ecologica, Christophe Béchu

© Riproduzione riservata