Agroalimentare, Lollobrigida: «Bisogna tutelare la Dieta mediterranea»

«Il nostro è un sistema agricolo più sostenibile, un sistema di trasformazione altamente controllato e quindi basta informare correttamente i cittadini non solo per tutelare la dieta mediterranea ma anche per promuoverla in Italia e nel mondo». Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione della Giornata nazionale dell'alimentazione, nutrizione e cuore promossa dal Crea e organizzata al Ministero della Cultura.

