Caro prezzi e clima, Coldiretti vola a Berlino per un summit per l'ortofrutta italiana

Vertice per l’ortofrutta italiana a Berlino in Germania che è il principale mercato di sbocco del prodotto simbolo della dieta mediterranea minacciato da cambiamenti climatici, esplosione dei costi e difficoltà commerciali determinate dalle tensioni internazionali. L’appuntamento è al Fruit Logistica di Berlino, la maggiore fiera internazionale di settore, con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che incontra gli operatori italiani, i più presenti all’evento.

La fiera di Berlino

Il Presidente della Coldiretti sarà dalla mattina di mercoledì 8 febbraio in Fiera dove alle 10.00 al padiglione 2.2. stand A-04 si svolge l’incontro dedicato a “Le nuove sfide per il rilancio dell’ortofrutta italiana”. Per l’occasione verrà presentato a Berlino l’esclusivo report di Coldiretti su “Le nuove sfide dell’ortofrutta Italiana nel 2023”, tra concorrenza sleale, protezionismo, tensioni internazionali sul commercio e ritardi nazionali sulle infrastrutture.

