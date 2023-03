Siccità, la richiesta di Anbi: «Serve un Ministero dell'Acqua come in Spagna»

In merito alla questione siccità, il presidente dell'Anbi (l'associazione dei consorzi di bacino), Francesco Vincenzi, ha scritto una nota stampa con una richiesta per cercare di mettere una pezza ad una situazione delicata per il Paese (e per l'intero globo): «Quella che stiamo inevitabilmente per affrontare sarà l'ottava annata siccitosa nei recenti 20 anni e la terza consecutiva, così da poterla difficilmente considerare un evento eccezionale, bensì un fatto ormai endemico almeno in alcune aree del Paese».

Francesco Vincenzi

Per questo, dice, «chiediamo l'operatività del Piano Idrico Nazionale, prologo all'auspicato Ministero dell'Acqua, già presente in Spagna». Vincenzi ha poi concluso dicendo che «vanno superati rapidamente gli ostacoli finanziari, ma soprattutto burocratici, all'avvio del Piano Laghetti: destinare un miliardo all'anno sarebbe già un segnale importante; basti pensare che, solo nel 2022, la siccità è costata 13 miliardi al sistema Paese, di cui 6 di mancata produzione agricola».

