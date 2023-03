McDonald's, accordo con Pachino Igp per l'acquisto di 250mila kg di pomodoro l'anno

McDonald's, Consorzio di tutela del pomodoro Pachino Igp e Fondazione Qualivita hanno siglato un protocollo di intesa sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'acquisto da parte della catena di fast food americana di circa 250mila kg all'anno di pomodoro attraverso un piano di promozione relativo a due referenze continuative già in assortimento a partire da ottobre 2023. Lo ha reso noto il parlamentare di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. «L'attenzione per il cibo da parte nostra con il ministro Lollobrigida - afferma Cannata - è un'azione concreta e tangibile».

Accordo tra McDonald's, Consorzio di tutela del pomodoro Pachino Igp e Fondazione Qualivita

«Proprio in questo senso - continua -, la sovranità alimentare passa anche dall'impegno a introdurre prodotti Dop e Igp, come il pomodoro Pachino, nei menù di grandi catene commerciali. Ne avevamo parlato e lo abbiamo fatto. Continuiamo a sostenere la qualità e il lavoro dei nostri produttori promuovendo e valorizzando le eccellenze agroalimentari della nostra terra». Con il protocollo d'intesa, dalla durata di un anno, dunque, McDonald's si impegna a sviluppare nuove ricette con il pomodoro Pachino Igp e si occuperà dell'attività di comunicazione e promozione.

