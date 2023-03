Agroalimentare, Lega: «Le Indicazioni geografiche sono un patrimonio collettivo»

«La gestione delle Indicazioni geografiche non può essere delegata a Euipo (agenzia europea che si occupa di proprietà intellettuale), perché le Ig non sono marchi e brevetti». Lo affermano il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, e l'europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, in una nota. «Da Alicante non abbiamo ottenuto garanzie sufficienti in tema di risorse e competenze necessarie per gestire, in modo efficace, un grande elemento di valore come quello delle denominazioni di origine del settore agroalimentare», aggiungono.

Gian Marco Centinaio

La Commissione europea, secondo i leghisti, «vuole rinunciare alle proprie prerogative per attribuirle all'Euipo, disperdendo così anche le competenze e la comprensione dei legami territoriali alla base dei disciplinari maturati con fatica fino ad oggi, elementi chiave delle stesse. La Lega vuole evitare di privare i produttori di questo elemento fondamentale; la gestione dei disciplinari Dop resti quindi alla Dg Agrì».

«Abbiamo suggerito di limitare all'Euipo l'amministrazione del registro delle Dop e di un sistema di allerta contro le contraffazioni online». La Lega vuole «tutelare le eccellenze e le qualità agroalimentari e gli agricoltori italiani dai continui attacchi contro il Made in Italy. La proposta di regolamento relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2022, ha come obiettivo la revisione del sistema delle Indicazioni geografiche e con esso la definizione di nuove competenze dell'agenzia Euipo».

