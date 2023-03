Villani Salumi arriva sulle Dolomiti per Lagazuoi Expo

Brindisi in quota – accompagnato dalle specialità di Villani Salumi - per l’inaugurazione, il 25 febbraio, della mostra di “The Pioneers’ passion”: un omaggio alla figura di Stefano Zardini, indimenticato fotografo ampezzano scomparso nel 2019.

L’esposizione, che sarà visitabile fino al 10 aprile, è uno degli eventi del calendario di Lagazuoi Expo Dolomiti, primo “approdo” di Villani Salumi sul territorio. Il brand, giunto tra le Dolomiti nel 2021, ha trovato qui un punto di appoggio strategico, a metà strada tra Cortina d’Ampezzo e l’Alta Badia. La partnership tra lo storico marchio emiliano e la struttura è un’operazione dettata da una sintonia profonda, incentrata su valori comuni: su tutti la ricerca della qualità, il desiderio di sostenere realtà che condividano l’esigenza di rappresentare la storia e l'identità del territorio di appartenenza.

«La mia famiglia viene a Cortina da generazioni, qui ci sentiamo a casa» – racconta Carlo Filippo Villani, direttore operativo di Villani Salumi. «Vogliamo avvicinare e valorizzare sempre più questi due mondi - Villani Salumi e le Dolomiti. I panorami del Lagazuoi Expo Dolomiti sono fonte di ispirazione, e ci ricordano ciò che conta davvero: il radicamento al territorio, la passione, il desiderio di raggiungere vette sempre più alte».

Lagazuoi Eexpo Dolomiti è inoltre il cuore dell’area Delicious, che si estende tra il Lagazuoi, 5 Torri, Giau, Falzarego, Croda da Lago, Pocol e Tofana di Rozes, e che vede uniti, in consorzio, gran parte dei rifugi, alberghi, ristoranti e impianti a fune della zona, oltre all’Associazione Guide Alpine di Cortina. Nel 2023 Villani Salumi rinnova la partnership con questa area “deliziosa”: il coinvolgimento del brand nelle attività del Consorzio Cortina Delicious diventa sempre più capillare.

«Rinnoviamo il nostro impegno nel mondo del trail e dello sport in montagna, che per noi è di particolare interesse, e ci prepariamo a costruire nuove progettualità in collaborazione con questa zona» spiega Carlo Filippo Villani.

«Ecco perché lo scorso novembre abbiamo organizzato un momento formativo per i rifugisti, ospitandoli nei nostri stabilimenti a Bentivoglio (Bo) e a Castelnuovo Rangone (Mo): condividendo i segreti dell’arte salumiera rafforziamo il nostro sodalizio e gettiamo le basi di una collaborazione ancora più efficace. Ci prepariamo inoltre ad affiancare il Consorzio attraverso i tanti appuntamenti in calendario: tra questi, il Delicious Trail Dolomiti in programma a settembre, una corsa in montagna abbinata alla gastronomia – e naturalmente alle specialità di casa Villani».

Durante l’anno Villani Salumi partecipa a tante manifestazioni sul territorio: lo scorso settembre ha affiancato lo Chef Team Cortina, i migliori ambasciatori “olimpici” della cucina delle Dolomiti, nell’ambito della sesta edizione di The Queen of Taste, che ha trasformato Cortina nella capitale della ristorazione di montagna. Inoltre, da gennaio il marchio è tra gli official partner dello storico Sci Club Cortina, prestigioso club ampezzano nato nel 1903.

«Si tratta di una realtà che unisce, intorno allo sport, generazioni di atleti, e che accompagna bambini e ragazzi in un percorso fatto di passione e impegno» dichiara Carlo Filippo Villani. «È in nome di questi valori che abbiamo deciso di mobilitarci. Crediamo nel potenziale dei giovani, che attraverso lo sport trovano una dimensione che valorizza il benessere e la coesione sociale, contribuendo a un forte senso di comunità».

La stessa filosofia ha portato Villani Salumi a diventare sponsor di SG Cortina, la squadra di Hockey locale, reduce da un grandissimo exploit: quest’anno la squadra ha conquistato – dopo 16 anni di attesa – il suo scudetto numero 17, tornando ad essere la campionessa italiana in carica. Il brand è al suo fianco nella promozione dei valori della sportività e del perfezionamento costante, alla base di ogni percorso di eccellenza.

