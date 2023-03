Cibi sintetici, Lollobrigida: «Decreto condiviso, vietata anche l'importazione»

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è tornato a parlare del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che vieta la produzione ed il commercio dei cibi sintetici. «Il disegno nasce dalle istanze di associazioni di categoria, agricoltori, Regioni e Consigli comunali, di diverso colore politico, che hanno approvato provvedimenti contro gli alimenti prodotti in laboratorio. Richieste arrivate anche attraverso una raccolta firme e che il Governo Meloni ha recepito, per tutelare la salute pubblica in base al principio di precauzione. Si tratta quindi di un ddl condiviso, che ha un sostegno trasversale e che, come ampiamente specificato nell’articolo 2, vieta anche l’importazione in Italia, nonostante ci sia ancora chi tenta di affermare il contrario, strumentalmente».

Il ministro Francesco Lollobrigida

