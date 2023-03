Il Consorzio del Prosciutto San Daniele entra in Origin Italia

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop entra in Origin Italia, l’Associazione Italiana dei Consorzi di tutela che rappresenta, ora, più del 95% del valore delle Dop Igp italiane, grazie al pregevole contributo apportato dal nuovo Socio. Con il nuovo ingresso Origin Italia raggruppa 69 Consorzi di tutela di tutte le filiere produttive e due Associazioni dei Consorzi, Afidop e Federdop Oli.

«Con il nuovo ingresso nella compagine sociale di Origin Italia del Consorzio di Tutela del Prosciutto San Daniele Dop, una delle realtà più importanti del settore delle Indicazioni Geografiche - commenta Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia - si rafforza la nostra rappresentanza del settore Dop Igp in Italia e in Europa. Un segnale importante di coesione e di unità di intenti che deve servire per accelerare i processi di riforma anche all’interno delle istituzioni nazionali ed europee.»

Giuseppe Villani e Cesare Baldrighi

«Nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha votato all’unanimità l’adesione ad Origin Italia – dichiara Giuseppe Villani, Presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Questo è il risultato di una precisa e costante scelta strategica del nostro Consorzio, di essere presenti e di partecipare in Origin Italia proprio perché siamo convinti che la coesione tra le realtà consortili dei diversi settori sia l’unica strada per sostenere i nostri comparti produttivi, le filiere ad essi collegate ed il sistema straordinario, unico e di valore che è quello dei Consorzi di tutela delle IG italiani.»

L’adesione di un Consorzio rilevante nel settore dei prodotti a base di carne e nell’intero Sistema IG aumenterà notevolmente la capacità di influenza su alcune tematiche delicate per il settore, come il Nutriscore e l’esclusione dei prodotti a base di carne dalla politica di promozione agroalimentare europea. Infatti, una rappresentanza ancora più coesa sarà fondamentale, in un momento di grandi riforme, per assicurare una interlocuzione più chiara e forte sia con Ministero che con l’Europa.

In considerazione del nuovo ingresso Origin Italia ha nominato il Presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Giuseppe Villani, in rappresentanza del comparto prodotti a base di carni, nel Comitato Strategico dell’Associazione, mentre il Direttore del medesimo Consorzio Mario Emilio Cichetti entrerà far parte del Consiglio Direttivo.

