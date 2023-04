In vendita l’olio di Greenwood dei Radiohead: prodotto nelle Marche, costa 67 euro al litro

Sessanta sette euro al litro? Questo il costo dell'olio di Jonny Greenwood! Il chitarrista dei Radiohead, che possiede da tempo una tenuta nelle Marche, in provincia di Fermo, e che ama molto l’Italia, ha aperto sul sito dei Radiohead la prevendita per acquistare una latta del suo "Greenwood oil", prodotto con le olive della tenuta marchigiana. Una notizia per i fan, se non fosse per il prezzo che sta suscitando polemiche: una latta da un litro - disegnata da Stanley Donwood, autore delle copertine della band - costa come si legge dal sito 60 sterline, ovvero 67 euro.

L'olio made in Marche di Jonny Greenwood dei Radiohead



Il motivo di tale prezzo? Il processo artigianale di produzione: «Le olive sono tutte coltivate nella fattoria di Jonny, raccolte ogni anno da familiari e amici e spremute localmente - si legge sul sito - questo è il primo anno in cui l'azienda agricola produce abbastanza olio da poterlo condividere, quindi per celebrare questo primo raccolto commerciale vendiamo barattoli di questo delizioso olio, ciascuno firmato da Jonny. Si prega di notare che questo è un prodotto artigianale, pressato e imbottigliato localmente alla fattoria. Potrebbero esserci alcune imperfezioni superficiali, come risultato del processo di riempimento, che potresti non vedere in un prodotto fabbricato in serie».

