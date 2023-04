Export nel Regno Unito, cibo e vino segnano un +10% nel primo trimestre

Alle stelle le esportazioni di cibo e vino Made in Italy in Gran Bretagna che fanno segnare un balzo del 10% nel primo bimestre del 2023 dopo il record storico di 4,2 miliardi fatto segnare nel 2022. Questi dati confortanti emergono dall’analisi Coldiretti-Filiera Italia presenti a Londra con una ampia delegazione di imprese associate per il workshop sull'agroalimentare promosso dal Governo con la partecipazione del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, del segretario generale, Vincenzo Gesmundo, e dell’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, insieme al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ed al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, e l’ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini.

Una vetrina delle eccellenze dell’agroalimentare italiano a Londra in cui alcuni dei principali brand dell’agroalimentare italiano, con un fatturato di circa 20 miliardi, aderenti a Filiera Italia e Coldiretti incontrano i buyer delle principali catene distributive ed importatori inglesi per aumentare ancora di più la penetrazione sul mercato del Regno Unito. La Gran Bretagna si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del Bel Paese per cibo e bevande dopo Germania, Stati Uniti e Francia. Dopo il vino, con il prosecco in testa, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna ci sono i derivati del pomodoro, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi, salumi e dell’olio d’oliva. Importante anche il flusso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

«L’iniziativa è parte integrante della nuova politica di internazionalizzazione avviata da Coldiretti in cui presidieremo tutti i principali appuntamenti internazionali per raccontare, promuovere valorizzare la produzione agroalimentare italiana per individuare nuove opportunità di mercato e contrastare il crescente fenomeno del falso Made in Italy a tavola che ruba all’Italia ben 120 miliardi di euro all’anno e centinaia di migliaia di posti di lavoro» afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

