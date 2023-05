Papa Francesco: «La crisi alimentare nel mondo è una sfida urgente»

Papa Francesco, ricevendo in udienza la Pontificia Accademia delle Scienze, ha parlato della crisi alimentare che affligge molte parti del mondo. Per il Pontefice: «È una sfida urgente, perché troppo spesso situazioni segnate da calamità naturali, ma anche conflitti armati - penso specialmente alla guerra in Ucraina -, corruzione politica o economica e sfruttamento della terra, nostra casa comune, ostacolano la produzione alimentare, minano la tenuta dei sistemi agricoli e minacciano pericolosamente l'approvvigionamento nutrizionale di intere popolazioni».

L'appello di Papa Francesco sulla crisi alimentare

«Allo stesso tempo, queste varie crisi sono state aggravate - ha continuato Papa Francesco - dagli effetti di lunga durata della pandemia di Covid-19, mentre si assiste, inoltre, al declino della solidarietà fraterna - questo è un dato di fatto: le guerre e le miserie portano al declino della solidarietà fraterna -, e questo declino è determinato, tra l'altro, dalle pretese egoistiche insite in alcuni attuali modelli economici. Le crisi sono un'altra cosa rispetto ai conflitti. I conflitti sono chiusi in sé stessi, da un conflitto è difficile uscire costruttivamente. Invece dalle crisi si può uscire, si deve uscire, ma a due condizioni: da una crisi non si può uscire da soli, o usciamo insieme o non possiamo uscire. Questo è importante, non si può uscire da soli, ci vuole la comunità, il gruppo per uscire. E, dall'altra parte, da una crisi si esce per migliorare, sempre per andare avanti, per progredire».

© Riproduzione riservata