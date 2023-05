Tuttopizza, inclusione sociale con il progetto "Hub giovani Generazione 20.20"

Saranno i ragazzi di Napoli in povertà educativa, a rischio di esclusione sociale, i destinatari del progetto di formazione denominato “Hub giovani – Generazione 20.20” finanziato da Fondazione Con il Sud e Fondazione ImpresaSensibile, e promosso in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, presieduta da Sergio Miccù insieme alla Cna (Confederazione Nazionale Artigianato – Campania Nord), alla Pizzaiuoli School e all’Associazione “Amici di Petrpan-aps” che, presieduta da Antonio Del Prete, è l’ente gestore del progetto.

L’iniziativa punta all’inserimento nel mondo del lavoro – e in particolare nel settore ristorazione – di giovani tra i 18 e i 28 anni e sarà presentata al TuttoPizza 2023, la fiera internazionale che si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 24 maggio prossimi.

L’expò non tralascia dunque l’aspetto sociale e pensa a minorenni, giovani e giovani adulti che hanno alle spalle storie di dispersione scolastica, ma anche la necessità di reinserimento dopo un passato non facile. «Il progetto Hub giovani-Generazione 2020 – dice Antonio Del Prete, presidente dell'associazione - si occupa di formare e orientare giovani e di inserirli nel mondo del lavoro, attraverso attività artigianali, in cui rientra anche la figura del pizzaiuolo. Grazie all’APN, i ragazzi saranno inseriti nelle aule-laboratorio della Pizzaiuoli School per apprendere dai grandi maestri degli impasti questa arte e trovare poi inserimento nelle pizzerie».

«Siamo sempre vicini – ha dichiarato Sergio Miccù, Presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani – alle fasce deboli e a chi ha bisogno. Crediamo infatti che la pizza sia un buon viatico per aiutare tanti giovani in difficoltà a trovare occupazione ma anche semplicemente ad impegnarsi in attività sane. Grazie al sostegno della Cna Campania Nord e all'associazione Amici di Peterpan-aps, che hanno garantito la copertura di alcune borse di studio, accompagneremo questi giovani in un percorso dedicato con lezioni che andranno dalla A alla Z in modo da garantire una formazione completa e personalizzata. I ragazzi saranno seguiti dai docenti della pizzaiuoli school in tutti gli step fino al rilascio dell’attestato ed al successivo inserimento nel mondo del lavoro».

«Il nostro obiettivo – ha detto Giuseppe Oliviero presidente di Cna Campania Nord e per Fondazione ImpresaSensibile ets - è di affascinare i giovani per avvicinarli al mondo dell'artigianato. E in questa edizione di TuttoPizza con le organizzazioni serie del terzo settore del territorio, come l’associazione Amici di Petrpan, provvederemo a formare alcuni ragazzi in difficoltà, grazie al supporto di Apn e al 5 per mille che raccogliamo anno dopo anno. Durante l'Expò – ha continuato il presidente di Cna Campania Nord - forniremo i dettagli di un comparto trainante, quello della pizzeria, derivanti da un'indagine sul piano nazionale e che fotografa il valore economico del mondo della pizza nell'economia locale».

