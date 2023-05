Hoplà, dal 28 maggio on-air lo spot tv

Dal 28 maggio sarà on air lo spot dedicato ad Hoplà (TreValli Cooperlat), marca leader nel mercato delle creme vegetali, che da circa 50 anni offre ai consumatori la possibilità di preparare piatti dolci o salati in modo semplice e gioioso, grazie alla facilità di utilizzo, alla bontà e all’eccellente resa e stabilità dei suoi prodotti.

Lo spot Tv da 20” sarà presente sui canali Mediaset e Mediaset Tv Add dalla fine del mese di maggio fino ai primi di luglio, per poi riprendere la programmazione da settembre fino a dicembre sempre sugli stessi canali Mediaset, e nei formati da 20” e 15” anche su Discovery Tv.

Lo spot, realizzato in collaborazione con l'agenzia Xplace, accompagna lo spettatore in un percorso visivo in cui si evidenzia come i prodotti della linea Hoplà siano presenti in ogni momento della giornata, rendendolo speciale, grazie alla loro bontà, alla semplicità d’uso e alla garanzia del risultato. Perché, come recita il suo claim, con Hoplà è facile la bontà!

