A RiminiWellness 2023 il gusto e i benefici delle Prugne della California

Sport e nutrizione sono due componenti fondamentali per il benessere della persona. Un’attività sportiva regolare non solo contribuisce a mantenere una buona forma fisica, ma ha anche un impatto positivo sulla nostra salute generale, inclusa la salute delle ossa. Per questo, il California Prune Board (Cpb), che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, è presente a RiminiWellness 2023 per portare il gusto e i benefici delle Prugne della California, perfette alleate di uno stile di vita sano.

Dall’1 al 4 giugno, presso Rimini Fiera, gli appassionati di fitness, benessere e nutrizione sana potranno seguire gli allenamenti ideati dal California Prune Board in collaborazione con la fitness influencer Veronica Contratti (@veryaholic) e il personal trainer Mattia Coppini (@mattiacoppini21) e scoprire i segreti e i benefici nutrizionali delle Prugne della California presso il palco Active all’interno del Padiglione C3.

(foto: California Prune Board)

Palco active Prugne della California

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, presso il palco Active del Padiglione C3, Veronica Contratti e Mattia Coppini terranno due sessioni di allenamento al giorno divertenti e coinvolgenti, con esercizi mirati a diverse parti del corpo, in particolare gambe, glutei e addominali intervallati da workout ad alta intensità (HIIT).

A seguire le sessioni di allenamento, per riprendere energia dopo il workout, i fitness lover potranno assaggiare il gusto premium delle Prugne della California grazie al sampling di prodotto e scoprire ancora di più i numerosi benefici nutrizionali e il loro ruolo attivo nell’implementare la performance sportiva.

«Una dieta equilibrata è essenziale per gli sportivi. Le Prugne della California sono un alleato perfetto, in quanto incredibilmente versatili: possono essere consumate come snack pre o post allenamento. Grazie ad un indice glicemico controllato, alla presenza di fibre e alla composizione dei loro glucidi, regalano un’energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione, ideale per workout ed esercizi fisici che prevedono uno sforzo prolungato. Inoltre, rappresentano una risorsa eccellente per compensare la perdita di sostanze vitali causata dall’attività fisica intensa. Le Prugne della California sono infatti ricche di vitamina K, manganese, boro e polifenoli, nutrienti importanti per la salute delle ossa. Inoltre, hanno un alto contenuto di potassio, che favorisce la regolazione della pressione sanguigna e il mantenimento di una corretta funzione muscolare», afferma la dott.ssa Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California Prune Board in Italia.

Il programma delle lezioni di Prugne della California con Veronica Contratti e Mattia Coppini

Pad. C3 - Palco Active

Giovedì 1 giugno

15:00 - 15:40

17:40 - 18:20

Venerdì 2 giugno

12:20 - 13:00

14:20 - 15:00

Sabato 3 giugno

13:00 - 13:40

14:40 - 16:20

Domenica 4 giugno

9:40 - 10:00

13:40 - 14:20

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it

