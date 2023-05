«La capacità di gestire l’acqua di autorità idrica pugliese e Acquedotto Pugliese ha procurato alcuni record: siamo la Regione che spende meglio e di più negli investimenti per allargare e migliorare la rete e per ridurre le perdite. Siamo la regione che ha il mare più pulito d’Italia, per il terzo o quarto anno consecutivo. Stiamo anche costruendo dei dissalatori. Questa è quindi una conferenza stampa storica: una stazione appaltante che ha questi record è una notizia che ci riempie di orgoglio. Si tratta di un fattore di sicurezza della vita e dell’economia pugliese che è paragonabile ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla magistratura: è una protezione quella che Aip e Aqp danno alla Puglia e che speriamo sia destinata a durare nel tempo». Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Bari nel corso della conferenza stampa congiunta tra Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese e Acquedotto pugliese sugli investimenti nel campo della gestione delle acque.

La Puglia è la regione che spende meglio per migliorare la rete e per ridurre le perdite d'acqua

«Tra i vari lavori che ci proponiamo di realizzare c’è anche quello dell’acquedotto dell’Albania - ha aggiunto Emiliano. Il presidente dell'Albania e il governo ci hanno autorizzato a cominciare la progettazione dell’acquedotto che collegherà l’Albania all’Italia. Loro buttano in mare una quantità enorme di acqua e hanno interesse ovviamente a farsela pagare così come noi abbiamo interesse a ottenerla perchè per noi l’acqua significa dare un nuovo modello all’agricoltura, consentire al turismo di crescere e soprattutto dare futuro a tutti i pugliesi da qui agli anni a venire».

«Noi possiamo decidere, col governo, di progettare assieme anche alle società delle singole regioni opere idriche, appaltarle e realizzarle all’interno del Pnrr per accelerare la spesa - ha sottolineato Emiliano. Insomma, se Aqp, che ovviamente appartiene alla Regione Puglia ma è di tutti gli italiani, è disponibile a scendere in campo per dare una mano, può farlo. Ha una capacità, ci sono centinaia di ingegneri, gli uffici tecnici più importanti e migliori forse del mondo o quantomeno d’Europa. Se servono, sono a disposizione. Anche perchè noi abbiamo una capacità di spesa molto forte e intensa, siamo veloci, quindi se il ministro Fitto dovesse avere bisogno di Aqp e della Regione Puglia anche per opere sovraregionali, ci siamo».

FONTE: Italpress

© Riproduzione riservata