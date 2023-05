Italiani e la spesa, carrello sempre più vuoto ma più caro

Con i prezzi che corrono, gli italiani continuano a tirare la cinghia e tagliano 4,7% le quantità di prodotti alimentari acquistate nel 2023, spendendo comunque il 7,7% in più a causa dei rincari determinati dalla crisi energetica. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che evidenzia l’importanza per i bilanci delle famiglie del settore agroalimentare che sarà al centro di Tuttofood.

Si svuota ancora il carrello della spesa degli italiani

Le sfide dell’agroalimentare nazionale saranno infatti al centro dell’inaugurazione della kermesse alle ore 9:30 di lunedì 8 maggio a Fiera di Milano a Rho dove nello spazio Coldiretti e di Filiera Italia al padiglione 1 stand A13-D34 sarà aperto il Salone “Il cibo italiano sotto attacco” per conoscere dal vivo le minacce al Made in Italy a tavola ma sarà anche presentato lo studio Coldiretti sui primati del cibo Made in Italy in Italia con un focus su pericoli e nuove sfide.

«La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,1% nel trimestre nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. Il risultato dei discount evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla qualità. Per difendersi dagli aumenti 8 italiani su 10 (81%) hanno preso l’abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese d’impulso, secondo l’analisi Coldiretti/Censis che evidenzia come siano cambiati anche i luoghi della spesa con il 72% degli italiani che si reca e fa acquisti nei discount, mentre l’83% punta su prodotti in offerta, in promozione. Le famiglie, infatti, vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti. «Occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni» ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

Alle ore 10:30 di lunedì 8 maggio a Tuttofood l’incontro all’Auditorium su “I rischi del cibo artificiale” con professori universitari, luminari e tutte le associazioni industriali di filiera sul palco per dire no agli alimenti in provetta. Saranno presenti Francesco Lollobrigida - ministro Masaf, Ettore Prandini - presidente della Coldiretti, Luigi Scordamaglia - amministratore delegato di Filiera Italia, Vincenzo Gesmundo - segretario generale Coldiretti, Attilio Fontana - presidente Regione Lombardia, Felice Adinolfi - professore Univ. Bologna, Alberto Villani - responsabile Uoc Pediatria Generale e Malattie Infettive Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Antonio Gasbarrini - direttore della UOC Medicina Interna e Gastroenterologia e della Uoc Cemad - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Pier Sandro Cocconcelli - prorettore vicario e professore di Microbiologia degli Alimenti Unicatt, Paolo Zanetti - presidente Assolatte, Antonio Forlini - presidente Unaitalia, Ruggero Lenti - presidente Assica, Serafino Cremonini - presidente Assocarni, Stefano Lucchini - chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo, Paolo De Castro - parlamentare europeo.

