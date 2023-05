Allarme cavallette nella piana di Ottana in Sardegna

La Sardegna, nella piana di Ottana, è di nuovo sotto assedio cavallette, nonostante la task force regionale che vede in campo 200 uomini, 40 macchine irroratrici e le app per segnalare i punti critici della schiusa delle uova, gli ettari colpiti potrebbero essere molti di più rispetto ai 60 mila del 2022 sparsi su 26 paesi. E quest'anno, secondo le stime più pessimistiche, si potrebbe arrivare a 100mila ettari.

«Ancora una volta le nostre campagne sono in ginocchio - ha denunciato all'ANSA la sindaca di Noragugume, Rita Zaru. I terreni infestati quest'anno aumenteranno notevolmente e il mondo delle campagne, se nel 2022 era in ginocchio quest'anno è disperato. Se non abbattiamo le cavallette prima che volino arriveranno nei centri abitati ponendo un problema di ordine sanitario. Abbiamo solo 10 giorni di tempo e le macchine irroratrici di disinfestante fanno circa 40 interventi al giorno, ma ce ne vorrebbero almeno 80. Come sindaco cerco di placare gli animi ma gli allevatori sono esasperati, è a rischio la tenuta sociale: ancora non hanno visto 1 euro di ristori e si prefigura un'altra disfatta».

