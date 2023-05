IEI Connect, tema centrale la sostenibilità del caffè

Si è svolto il 5 maggio 2023 a Milano, presso la sede di Advant Nctm, IEI Connect, il tradizionale momento di confronto che l’Istituto Espresso Italiano organizza con cadenza annuale per mettere al centro temi e futuro di uno degli emblemi dell’italianità: l’espresso.

Focus di quest’anno - che coincide con il venticinquesimo di attività dell’Istituto - è stata la sostenibilità del caffè, affrontata ad ampio spettro dai principali attori della filiera, tra cui spicca la bolognese Essse Caffè, membro fondatore IEI e storica torrefazione italiana, fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara e Cristina. Una realtà oggi affermata in tutto il mondo, portatrice attraverso le proprie miscele di quel “family feeling” che ne contraddistingue lo stile, capace di portare avanti una tradizione squisitamente made in Italy.

Ruggero Auteri

In linea con la mission IEI, Essse Caffè promuove la cultura dell’espresso di qualità e fa parte delle trentasette aziende che aderiscono all’Istituto Espresso Italiano. «In una filiera complessa e frammentata come quella del caffè, è imprescindibile operare con una logica condivisa e non fermarsi solo alla propria realtà» afferma Ruggero Auteri, Strategy Manager per il mercato Horeca e membro di IEI Next, comitato dell’Istituto Espresso Italiano che raggruppa i professionisti under 30 del settore, «ci sono alcuni step di filiera in cui si è già innescato un processo virtuoso per quel che riguarda il tema sostenibilità, e ricordo che sono tre i pilastri dei processi sostenibili: Ambientale, Sociale e di Governance, ad esempio per quello che riguarda noi torrefattori o le aziende che producono attrezzatura professionale. Andando però più a monte o a valle della filiera rimangono delle vere e proprie zone d’ombra riguardo a queste tematiche. Penso che la vera sfida per il futuro sarà proprio quella di riuscire a tracciare questi componenti e a valutare come intervenire a livello di settore, proprio per rendere ancora più efficaci gli sforzi verso un futuro sostenibile.»

