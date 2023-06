In Abruzzo The Circle, impianto che simula i cicli della natura per produrre olio e pesto

In Abruzzo sorgerà The Circle, il primo impianto di acquaponica 100% carbon free che simulerà i cicli della natura. In particolare The Circle produrrà pesti, oli e sali aromatizzati di origine acquaponica, la tecnologia che combina coltivazione fuori suolo e allevamento di pesci con l'obiettivo di risolvere la mancanza di terra e di acqua in agricoltura. Il nuovo sito produttivo dell'azienda The Circle, che si estenderà su mille mq, nell'Aquilano, sarà biomimetico, ossia capace di simulare i cicli della natura attraverso l'uso integrato di ogni risorsa.

L'impianto di The Circle

Come funziona The Circle? Mediante l'utilizzo dell'energia solare e il riutilizzo di quella termica prodotta dai macchinari, tutto il ciclo produttivo sarà completato senza impattare sull'ambiente.

L'impianto 100% carbon free sarà dotato di sofisticati macchinari tecnologici di ultima generazione, sfrutterà la blockchain per tracciare tutta la filiera dalla produzione alla vendita finale. I trasformati saranno venduti nella Gdo italiana a partire da 13 punti vendita del Gruppo CR - Conad all'estero attraverso accordi di export e sul sito. Il progetto, del valore di 1,5 milioni di euro, partirà a giugno e si concluderà in sei mesi e sarà finanziato con il sostegno Invitalia nell'ambito di Smart&Start, l'incentivo che sostiene startup e Pmi innovative.

«Ogni scarto della produzione diventerà una risorsa per il passaggio successivo di lavorazione, permettendo la totale circolarità e sostenibilità del processo produttivo» commenta Valerio Ciotola, co-founder e Ceo di The Circle. Fondata nel 2017 si tratta della prima azienda agricola acquaponica italiana di origini romane, la più estesa azienda agricola acquaponica d'Europa, nata da quattro giovani imprenditori classe 1992 che in questa tecnologia hanno intravisto la fattibilità di un business che contribuisce a risolvere le più spinose problematiche ambientali.

